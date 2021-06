Orario non disponibile

Dal 20/06/2021 al 20/06/2021

Indirizzo non disponibile

Cogoleto

Naso all'insù, domenica 20 giugno, a Cogoleto, per il Carillon Vivente che sfilerà lungo le vie del centro storico. Lo spettacolo aveva riscosso successo già a Genova, nel 2017, in via Garibaldi.

Lo spettacolo è organizzato dall'Associazione Commercianti Cogoleto.