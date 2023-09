Festa a Carignano con raduno di Fiat 500, street food, mercatini, musica e sport

Ricchissimo programma di appuntamenti per il “Fuori Salone 2023”, che accompagnerà i genovesi nei giorni del Salone Nautico. Grandi eventi in tutta la città con musica, mostre, concerti e tanto altro. Sabato 23 settembre il Civ Carignano, in collaborazione con 500 Club Italia, Andrea Doria e tutte le attività ludico-sportive e musicali del quartiere, organizza “500 Fest Street Food”, evento di street food nei Giardini di piazza Rocco Piaggio con raduno di 500 storiche e mercatini artigianali in via Corsica. Grande festa di quartiere con bancarelle, sport, musica, danza, dj set e cibo da strada.