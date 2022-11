Arriva Cargo Market, il mercatino in versione natalizia con artigianato e food

All'Albergo dei Poveri sabato 3 e domenica 4 dicembre arriva finalmente l'edizione natalizia di Cargo Market. Un mercato itinerante dove poter scoprire oggetti e incontrare persone, gustare buon cibo e bere bene, partecipare a workshop e ascoltare musica pensata per lo spazio e lo stile del market che cambia a ogni sua edizione.

Due giorni di musica e arte con uno stile unico, tra banchetti di artigiani, artisti e designers. Cargo Market è 100% plastic free. L’Albergo dei Poveri, nato a partire dalla seconda metà del Seicento quale istituto di assistenza pubblica destinato all’accoglienza di varie categorie di cittadini in difficoltà, ospiterà Cargo Market nei suoi saloni meravigliosamente restaurati e nel giardino.

“L'occhio del viaggiatore che nella Superba Genova poté fermarsi a contemplare le svariate bellezze di cui ella va adorna, qui s'arresta come sorpreso: la ricchezza de' marmi, il genio dell'architettura, la maestria degli scompartimenti, l'unità di tanta varietà, tutto gli parla di chi l'ideò e lo costrusse, e forse qualche pio, nel partirsi da quel monumento di carità, asilo sicuro e tanta povertà e a tanta debolezza, benedice alla pietosa generosità di quel cuore che seppe un tanto bene procurare all'umanità bisognosa”.

Ingresso gratuito.

Orari:

Sabato 3 dicembre 11-23

Domenica 4 dicembre 11-23

Per maggiori informazioni e per partecipare come espositori: www.wemakemarket.com/cargo-market/

Email: cargomarketgenova@gmail.com