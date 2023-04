Cargo Market ai Giardini Baltimora: musica, artigianato e design con workshop e laboratori

Torna a Genova Cargo Market, che si trasferisce ai Giardini Baltimora sabato 15 e domenica 16 aprile. Due giorni di musica e arte con uno stile unico, tra banchetti di artigiani, artisti e designers. Ingresso gratuito.

Cargo Market è l'evento che riunisce in luoghi storicamente importanti e rappresentativi di Genova i migliori artigiani, artisti, designer, stilisti e creativi, ciascuno attentamente e rigorosamente selezionato anche in base allo stile che ogni particolare edizione del market assume. In questo affollato Bazar si possono scoprire oggetti originali e incontrare persone, gustare buon cibo e bere bene, partecipare a workshop e ballare durante i concerti di musica dal vivo e i DJ set.

Laboratori per bambini

Tante iniziative con una particolare cura per la sostenibilità e la tecnologia.

Il mio robot (età 6-12)

Laboratorio di assemblaggio e riuso dei materiali.

Sabato: 11-12, 12-13, 16-17 e 17-18

Senza prenotazione!

a cura di Lab85

Macchine scarabocchianti (età 8+)

Laboratorio tecnologico con piccoli elementi elettrici e materiali di recupero.

Sabato: 11-12 e 14-15

Domenica: 14-15

Prenota qui! https://madlab2.it/prodotto/macchine-scarabocchianti/

a cura di MadLab 2.0

Luci ai Baltimora (età 6+)

Laboratorio tecnologico con plastilina e piccoli componenti elettrici.

Sabato: 16-17 e 18-19

Domenica: 11-12

Target: 6+ anni

Prenota qui! https://madlab2.it/prodotto/luci-ai-baltimora/

a cura di MadLab 2.0

Un Cargo di animali in 3D (età 3-5)

Laboratorio creativo con stencil stampati in 3D.

Sabato: 11-13 e 16-18

Domenica: 11-13 e 14-15

Senza prenotazione!

a cura di MadLab 2.0

Bombos (età 10+)

Costruzione di strumenti da percussioni argentine con materiali di recupero.

Sabato: 15-16 e 16-17

Prenota qui! https://madlab2.it/prodotto/costruzione-di-bombos/

Chi vorrà, domenica potrà partecipare dalle 16 alle 17:30 a un piccolo laboratorio di ritmi argentini con gli stessi strumenti autocostruiti il giorno prima

Ti mangio!!! Costruisco il mio mostro mangione (età 5+)

Lettura e laboratorio artistico.

Domenica: 10:30-11:30 e 11:40-12:40

Senza prenotazione!

A cura de Il Laboratorio

Workshop

Ceramica

Con la guida di l’Aria del Mare realizzerai una tazza o un barattolo utilizzando la tecnica della lastra.

Scoprirai un lavoro antico, fatto di attese e di equilibri tra materiali, tecnica e tempo.

La tua creazione verrà portata nel laboratorio, sarà fatta essiccare e poi cotta due volte per ottenere l’oggetto finito, lucente ed impermeabile. Per fare questo servirà circa un mese (un lavoro di pazienza, appunto!) poi potrai ritirarlo nel negozio in Piazzetta Merli.

Prenotazioni

Acquarelli

Arianna ti aiuterà a realizzare un’illustrazione ad affetto da portare a casa!

È l’occasione per divertirsi, immaginarsi artisti e creare con le proprie mani una creazione che sia solo frutto della fantasia.

Imparerai a creare delle galassie con la tecnica bagnato su bagnato, e scoprirai qualche trucchetto per alcuni effetti speciali.

Prenotazioni

Serigrafia

La serigrafia è una tecnica di stampa che utilizza come matrice un tessuto teso su un telaio. Grazie al team di Palazzo Bronzo scoprirai la storia di questa antica tecnica e imparerai a preparare un telaio e stampare un tuo disegno!

Realizzerai una shopper unica, personalizzata con la tua creatività.

Prenotazioni

Orari market

Sabato 15 aprile 11-20

Domenica 16 aprile 11-20

Orari concerti e live show

Sabato 15 aprile 20-24

Domenica 16 aprile 20-23