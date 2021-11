International Career Day: al Porto Antico le aziende incontrano chi cerca lavoro

Dal 16 al 18 novembre 2021 torna a Genova il Salone Orientamenti, l'appuntamento nazionale annuale sull’orientamento, la formazione e il lavoro.

Tra gli eventi di Orientamenti, non manca l'International Career Day per offrire un'occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia.

La manifestazione favorisce l’incontro diretto tra aziende e chi cerca lavoro. I candidati possono stabilire un concreto contatto con le realtà produttive, sostenere colloqui, mettere in luce le proprie attitudini e motivazioni, oltre che consegnare il proprio curriculum.

Le aziende hanno la possibilità di presentarsi e manifestare le proprie esigenze occupazionali e organizzative.

L'evento si terrà dal 16 al 18 novembre 2021 in modalità ibrida: online e in presenza.

La modalità online

Tutte le aziende potranno registrarsi gratuitamente, inserire i propri annunci e selezionare i candidati interessati alle offerte di lavoro, concordando le modalità dei colloqui direttamente con i candidati.

Per partecipare i cittadini possono registrarsi all’evento e inviare le proprie candidature in riferimento agli annunci pubblicati sull’evento dalle aziende.

La modalità in presenza

Tutte le aziende potranno registrarsi gratuitamente, inserire i propri annunci incontrare i candidati negli spazi di Porta Siberia presso il Porto Antico di Genova dalle 9.30 alle 17.

Sia per le aziende che per i candidati sarà definito un numero massimo di partecipanti per ragioni di sicurezza.

Partecipazione imprese in presenza

Le imprese hanno la possibilità di partecipare ad una giornata del Career Day, fino ad esaurimento posti nella registrazione all’evento sul portale. Per ogni azienda sarà possibile partecipare all’evento con massimo 2 recruiter, muniti di Green pass.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo: careerday@aliseo.liguria.it

Partecipazione cittadini in presenza

Per i candidati sarà obbligatoria la registrazione sul portale all’evento in presenza, all’ingresso sarà richiesta la mail di conferma della registrazione e il Green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...