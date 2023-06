Cardini Critical Wine: tre giorni di degustazioni, musica e incontri a tema

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno a partire dalle 18, tre giorni di pace, musica e vino a Cardini, frazione di Casarza Ligure, con l'atteso ritorno di Cardini Critical Wine. Un appuntamento cresciuto nel tempo e arrivato quest’anno alla sua XII edizione per tre giornate dedicate a degustazioni, assaggi, agricoltura biologica, dibattiti. Oltre cento qualità di vino da tutta Italia e birre artigianali, in un percorso che si articola per la frazione, le vie, il piazzale della Chiesa.

Circa 4500 persone hanno partecipato lo scorso anno, moltissime sono attese anche per questa edizione. Un’eco-festa (tutto biodegradabile con la sola esclusione delle bottigliette dell’acqua in plastica) importante anche per far conoscere la frazione che negli anni è stata completamente

restaurata e ha attirato molti nuovi giovani residenti.

E il valore aggiunto di Cardini Critical Wine è nel cuore della manifestazione: tutto il ricavato sarà come sempre devoluto in beneficienza, a diverse associazioni e iniziative per il territorio. Negli anni passati per esempio sono state donate strutture per il parco giochi di Cardini e Francolano, tre

defibrillatori e corsi per il corretto utilizzo, un carrello antincendio, strumenti musicali, banchi e sedie per l’istituto comprensivo De André, oltre a un importante contributo alla Croce Verde di Casarza per l’acquisto di un’ambulanza.

La festa è organizzata come sempre dall’Associazione Cardini Critical Wine, composta da Massimo Velpini (Presidente), Fabio Comes, Cristian Figone, Luca Galeno, Gabriele Calzi, Claudia Barbieri, Debora Bonfiglio e Barbara Bonfiglio, con il patrocinio del Comune di Casarza Ligure e il sostegno del Circolo Acli di Cardini e la sezione Casarza Ligure dell’Anpi.

Fondamentale è anche l’appoggio dei numerosi volontari, a partire dai cittadini di Cardini sempre disponibili a sostenere l’iniziativa, le associazioni del territorio, la Parrocchia, l’ERA protezione civile Casarza Ligure, i vigili e la Croce Verde Casarza Ligure.

Oltre agli stand e allo spazio ristorante, sono in programma concerti per tutte e tre le serate: venerdì alle 21:30 si esibiranno i Surfing Beaches, band rock ‘n’ roll genovese con pezzi anni ’50 e ’60; sabato sera sempre alle 21:30 sarà la volta di Sheldon & the Rollin’cats, band genovese dal sound rockabilly; a chiudere, domenica alle 21:30, i Mandillä, gruppo musicale dialettale genovese. Apertura stand alle ore 18.

Non mancheranno anche attività per i più piccoli, tra animazione con Bo il Pirata (venerdì e sabato ore 18:30) e un laboratorio di circo, giocoleria ed equilibrismo a cura di Sara Micol Natoli (domenica, ore 18:30).

Per agevolare l’affluenza è disponibile un servizio bus navetta gratuito per la tratta Casarza – Cardini.