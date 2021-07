Marassi, detenuto incendia la cella. I sindacati di Polizia Penitenziaria: «Nel carcere di Genova continua escalation di violenze»

Il grido di dolore di Uilpa Pp: «Al di la delle condizioni oggettivamente critiche, forse è giunto il momento di valutare bene e in profondità la gestione dell’istituto, troppo importante per essere affidato in reggenza»

Venerdì sera un detenuto ha incendiato la sua cella nel carcere di Marassi.

È successo intorno alle 21: l'uomo, italiano, estremamente violento, proveniente da Mantova e assegnato al carcere di Genova per motivi di sicurezza, aveva già messo in atto diversi episodi gravi. Aveva distrutto in precedenza la sua cella, ingoiato pezzi di neon e tentato di aggredire un medico. Questa volta ha dato fuoco al materasso, ed è stato estratto vivo dalla Polizia Penitenziaria, ma due agenti sono rimasti intossicati.

A comunicare la notizia, il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, Fabio Pagani: «Queste sono notizie vere e incontestabili che danno la cifra del disagio che si vive a Marassi e nelle carceri. Non è sufficiente il ripristino dei sistemi di videosorveglianza che pure chiediamo da tempo insieme all’indispensabile dotazione di body-cam, specie in assenza di un protocollo che ne regolamenti indefettibilmente l’impiego e la possibilità di accesso, impedendone manomissioni e utilizzi impropri. Servono riforme complessive che reingegnerizzino il sistema d’esecuzione penale, rifondino l’amministrazione penitenziaria e ridisegnino l’architettura del Corpo di Polizia Penitenziaria. Questo chiediamo al Presidente Draghi e alla ministra Cartabia, non è più tempo di pannicelli caldi. Purtroppo il personale di Polizia Penitenziaria che ne paga le conseguenze dirette, è sempre più solo nelle trincee del fronte penitenziario».

Per quanto riguarda Marassi, Pagani puntualizza che «viene da chiedersi se questa continua escalation di violenze non sia da investigare anche in via amministrativa. Al di la delle condizioni oggettivamente critiche, forse è giunto il momento di valutare bene e in profondità la gestione dell’istituto , troppo importante per essere affidato in reggenza».