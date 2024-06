Apre il “Genova Summer Live”: prima serata a tutto rock con Carcass, Infected Rain e tanti altri

Sabato 6 luglio, Carcass (unico show italiano 2024), Infected Rain, Sadist (Special Tribal Show), Fulci, Node, Necroart, Sluggore apriranno il “Genova Summer Live” la nuova rassegna estiva genovese dedicata al rock a 360°, con una prima serata all'insegna del Metallo più infuocato all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova.

Da Liverpool a Genova saranno i gloriosi Carcass nell’unica data estiva italiana il 6 luglio ad infiammare il palco della prima appassionante edizione di “Genova Summer Live”. Co-head sul palco gli Infected Rain. Dalle fredde steppe moldave il calore degli Infected Rain, la cui carismatica singer Elena Cataraga, a.k.a. Lena Scissorhands infiammerà il palco con la sua grintosa energia. La combinazione female screaming, riff duri e campioni elettronici ha portato gli Infected Rain ad affermarsi per il loro stile unico. Una band acclamata ed amata anche in Europa. Sul palco anche Fulci e SlugGore. Confermati anche i Sadist che ritornano su un palco genovese dopo 8 anni di assenza con il loro masterpiece “Above the Light” in edizione limited vinile.

Tutte le info su genovasummerlive.com e sulla pagina Facebook Genova Summer Live 2024.

Biglietti disponibili su Dice e Ticketone.