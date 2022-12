Fiammetta Bellone in “Cara Medea” al Teatro Duse

Dopo Lemnos, andato in scena alla Sala Mercato con la regia di Giorgina Pi, il Teatro Nazionale di Genova presenta un nuovo appuntamento dedicato alla riscrittura del mito: da venerdì 2 dicembre alle ore 19:30 va in scena “Cara Medea”, una delle pièce più interessanti di Antonio Tarantino, drammaturgo di riferimento per il teatro italiano contemporaneo, vincitore di ben 3 Premi Ubu, scomparso nel 2020.

Lo spettacolo, ideato e interpretato da Fiammetta Bellone, viene rappresentato nel foyer della galleria del Teatro Duse, per un massimo di 10 spettatori per recita. Cara Medea è un breve monologo in cui Tarantino rilegge e manipola il controverso mito della

maga protagonista delle Argonautiche e della omonima tragedia di Euripide. In scena troviamo una donna cecena del XX secolo, liberata dall’Armata Rossa dal campo di Sobibor, in fuga da una guerra e dal suo passato, probabilmente macchiato da un crimine.

Nel suo avventuroso, incredibile viaggio attraverso l’Europa orientale, Medea lotta per la sopravvivenza tra scaltri espedienti ed episodi esilaranti, ripercorrendo la propria vita fatta di traversate su camion pagate vendendo il proprio corpo, animata dal desiderio di riscatto etormentata da un senso di colpa che ancora la scuote.

Lo spettacolo, nato da un laboratorio di Paolo Antonio Simioni, indaga le diverse sfaccettature del personaggio: la luce e le zone d’ombra del suo animo, il conflitto con se? stessa e quello con l’amato Giasone, l’ardente passione e la devastante gelosia, il disperato tentativo di conservare una dignità e la lotta con i fantasmi del passato.

Cara Medea va in scena al Teatro Eleonora Duse da venerdì 2 a sabato 10 dicembre e da mercoledì 14 a sabato 17 dicembre. Martedì, mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 19:30. Giovedì e sabato alle 18:30. Biglietto 3 euro.

Prenotazioni su teatronazionalegenova.it