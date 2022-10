"Il Capriccio del Diavolo": Paganini raccontato ai bambini al Teatro Govi

Intero € 8 / Ridotto Under 12 € 5,00

Uno spettacolo sul leggendario violinista Niccolò Paganini, per raccontare ai bambini la sua misteriosa figura, il suo violino stregato, il suo indiavolato virtuosismo e il suo patto col diavolo. Il tutto condito dalla sua divina musica e inarrivabile talento. Genova, 1815: a causa di una falsa accusa, Niccolò Paganini viene rinchiuso in un’angusta cella nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Quella notte riceverà l’inattesa visita di due ospiti molto speciali e all’alba nulla sarà più come prima.

Uno spettacolo di Halloween interattivo, di e con Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano, con Giuseppe Pellegrini e la partecipazione straordinaria della violinista Cristina Cassiani

Appuntamento domenica 30 ottobre ore 17 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P. Pastorino 23 r.

Biglietti

Intero € 8 / Ridotto Under 12 € 5,00 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10