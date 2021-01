Il capodoglio Elia: il mare visto dai bimbi e dai grandi

Elia è un capodoglio che vive nel Mar Mediterraneo che è stato capace di unire cuori diversi di adulti e bambini con l'amore per il mondo marino. Il suo incontro ravvicinato nell’agosto del difficilissimo anno 2020 è stato fonte di ispirazione per tanti e l’immagine di Elia che emerge dalle profondità marine per guardarci come un placido portatore di saggezza ha spinto i bimbi a creare disegni e i grandi a scrivere pensieri che sono stati raccolti in un libro.

Giovedì 7 gennaio alle 21, nel corso di una presentazione online, si incontreranno tanti amici del mare e del capodoglio e si potrà conoscere meglio il protagonista.

Gianluca Bozzo, comandante dell’imbarcazione di whalewatching Sagittario, racconterà di quel breve ma lunghissimo incontro di sguardi con il capodoglio, seguito poi da un grande salto, Andrea Izzotti parlerà della sua foto dell’occhio di Elia, l’illustratrice Stefania Franco racconterà il suo disegno, copertina del libro, lo scultore Paolo Del Grande commenterà poi insieme a lei le grandi intuizioni dei disegni dei bambini.

L'educatrice e biologa Elisa Boccitto racconterà come ha preparato i bimbi all'evento, come hanno disegnato e le loro emozioni in questo giorno dedicato al mare.

Interverrà Biagio Violi di Menkab, associazione che lavora a sostegno delle attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale dedicate al Mar Mediterraneo in collegamento “ferroviario” e Carmelo Isgrò parlerà del MuMa e di SiSo, due suoi grandi e coinvolgenti progetti. Si scoprirà insieme come “vedono” i capodogli quando sono a profondità abissali.

Si capirà in concreto perché le reti “illegali” sono così pericolose per i cetacei.

Insieme agli amici di Blu Deep Emotions si passerà una serata in collegamenti da tutta Italia per aiutare insieme la crescita dell’impegno alla conservazione e alla divulgazione che rappresentano elementi ormai indispensabili per poter provare a dare in futuro ai bimbi un mondo vivo e meraviglioso.