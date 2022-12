Capodanno in Val Graveglia e in Val di Vara

Orario non disponibile

Dal 31/12/2022 al 31/12/2022

L’Esperienza del Capodanno tra Val Graveglia (Tigullio – Genova) e Val di Vara (Cinque Terre – Spezia) è una chicca studiata da Tigullio Trekking per chi ama e desidera trascorrere la festività più importante dell’anno al caldo tepore nostrano di un’accogliente struttura agrituristica, tra buon cibo locale, vini del contadino da 10 e lode ed infine scoprire borghi e luoghi che hanno una lunga storia ed antiche tradizioni da raccontare.

L’Esperienza Degustazione e Cenone di Capodanno 2023:

1 degustazione per 2 persone di 4 Vini Biologici della Val di Vara/Cinque Terre (Azienda Vitivinicola – Cornice)

1 Cenone di fine anno per 2 persone in Val Graveglia (Agriturismo Villa Rosa – Arzeno)

L’Offerta può essere esperita nel giorno 31/12

Totale € 150,00 per due persone