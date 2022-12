Capodanno al Teatro Garage con Marco Rinaldi e gli “Eroi on demand”

Marco Rinaldi arriva al Teatro Garage per una spumeggiante serata di San Silvestro. Appuntamento alle 22:15 con “Eroi on demand”, per aspettare insieme la mezzanotte e poi brindare con spumante e panettone all'arrivo del nuovo anno.

I grandi protagonisti della letteratura sono conosciuti dal grande pubblico soprattutto grazie alle trasposizioni cinematografiche e televisive, ma la loro storia è così come la conosciamo? In questo spettacolo, da cui è tratto il libro omonimo, Marco Rinaldi racconta le vicende originali di Tarzan, Zorro, Sandokan, James Bond, Ulisse e di altri indimenticabili eroi che ci fanno sognare da sempre e li reinterpreta a modo suo, evidenziandone difetti reali e non, in un crescendo di situazioni comiche e risate in quantità.

foto: teatrogarage.it