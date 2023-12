Capodanno a Castello D'Albertis con visita esclusiva, cena gourmet e animazione per i bambini

Per Capodanno e per la prima volta, Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo apre le porte a quanti vorranno salutare il vecchio anno ed accogliere il 2023 in una location speciale, nel cuore della città ed immersa in un magnifico parco.

Una serata indimenticabile che si aprirà con una visita esclusiva tra le sale del Castello affacciato sulla città e il porto, offrendo un panorama unico e meraviglioso anche di notte. Il questo castello neogotico il Capitano Enrico Alberto D’Albertis, suo ideatore, ha racchiuso il proprio mondo in una cornice romantica, tra “camere delle meraviglie”, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniali, dopo aver viaggiato per mare e per terra tra ‘800 e ‘900.

Sarete affascinati dalle collezioni del museo e dalle storie legate al suo proprietario, raccontate dagli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per proseguire con la cena gourmet a cura di Bonton, che combina tradizione con innovazione in cucina, per soddisfare anche i palati più fini. È previsto un servizio di animazione per i bambini, sempre a cura degli operatori museali, per il massimo divertimento dei piccoli e momenti di relax per gli adulti Ua serata-evento davvero esclusivo, per un connubio cultura/gusto unico a Genova.

Menù

Vini

Vino bianco Falanghina – Feudi San Gregorio

Vino rosso Valpolicella Classico DOC – Cantina Manara

Franciacorta metodo classico

ENTRÉE

Cotechino croccante alla polenta su crema di lenticchie

ANTIPASTO

Millefoglie di patate con panna acida all’erba cipollina e caviale

PRIMI PIATTI

Pacchero ripieno di salmone affumicato, salsa alla vodka e uova di salmone

Risotto allo zafferano, cotechino e riduzione di vino Rossese

SECONDO PIATTO

Maialino cotto a bassa temperatura, tortino di lenticchie e salsa al tartufo nero

DESSERT

Parfait alle arachidi, crumble al torrone e cioccolato bianco

Caffè

INFO E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni info@bontoncatering.com oppure telefonando al numero 010 8681470.

Prenotazioni entro martedì 27 dicembre.

Guardaroba, visita, animazione per i bambini e cena sono inclusi nel prezzo.