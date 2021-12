Capodanno a casa della Duchessa

Per rendere indimenticabile la Notte di San Silvestro e dare il benvenuto al nuovo anno in un’atmosfera unica, Palazzo Bianco apre le sue porte straordinariamente in orario serale, per accogliere genovesi e turisti e mostrare la magnificenza dei suoi tesori.

Per chi vorrà partecipare alla visita tematica di Capodanno, con partenza alle ore 20,15, 21,30, 22,45 e 01,00, si andrà alla scoperta di alcuni capolavori di quello che fu il primo museo pubblico genovese. Attraverso storie, curiosità e aneddoti ci si potrà immergere nella magica atmosfera di una delle sue prestigiose residenze di Strada Nuova.

Lo staff dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro racconterà della vita della Duchessa Maria Brignole-Sale e, tramite un percorso studiato ad hoc, si avrà modo di conoscere le sue raffinate scelte collezionistiche che la portarono a diventare esponente di spicco di una delle più ricche e influenti famiglie aristocratiche d’Europa.

Informazioni

Nella serata del 31 dicembre 2021, tra le 20,30 e le 02,00, sarà possibile l’accesso con visita libera al Museo a tariffa unica di 9 euro, con ultimo ingresso alle 01,30. L’accesso sarà consentito solo alle sale di Palazzo Bianco, con esclusione quindi della Tessilteca e di Palazzo Tursi.

Alle ore 20,15, 21,30 22,45 e 01,00, sarà anche possibile partecipare ad un percorso di approfondimento guidato con partenza dall’atrio di Palazzo Bianco, senza alcun sovrapprezzo ma con la prenotazione obbligatoria (per gruppi di massimo 25 persone).

Costo: 9 euro per tutti i partecipanti ( comprensivo di ingresso e approfondimento). Durata: un'ora circa.

È necessaria la prenotazione presso il Bookshop Musei di Strada Nuova: tel. 010 2759185; mail biglietteriabookshop@comune.genova.it

L’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass (per saperne di più: https://www.museidigenova.it/it/green-pass-1 )