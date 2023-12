Gli eventi di Capodanno nelle Valli del Parco dell'Aveto

Tante proposte per il Capodanno nelle Valli del Parco dell'Aveto. A Santo Stefano d’Aveto si potrà scegliere tra una fine d'anno sull'onda del divertimento e un evento più intimo, a contatto con la Natura: il Borgo Bandiera Arancione ti aspetta infatti per una serata con aperitivo e musica, in attesa di festeggiare la Mezzanotte in piazza con dj set di “Officina Musicale N7” e spettacolo pirotecnico, proseguendo poi le danze fino a tarda notte al Pala Arvigo. Oppure sarà possibile andare incontro all'anno nuovo... in seggiovia! Salendo al Prato della Cipolla, sarai accolto da un aperitivo in rifugio, seguito da una bellissima escursione sotto le stelle con le Guide Meraviglie d'Aveto. La serata prosegue poi con il cenone in rifugio e il rientro a piedi in notturna con la Guida.

Green Riviera invita invece a passare uno splendido capodanno nella natura, a Giaiette (Borzonasca), con cenone a base di prodotti tipici e locali, e con la possibilità di pernottare negli accoglienti appartamenti della Casa Vacanze (info e prenotazioni: tel. 335 6755442).

Settimana musicale, questa, a Borzonasca, dove si resta in atmosfera festiva con due concerti ospitati all'interno del Santuario del Santissimo Crocifisso:

- giovedì 28 dicembre alle ore 21, concerto d’organo e voci “Merry Christmas and Happy New Year” con Manuela Boni (Mezzosoprano), Danilo Formaggia (Tenore) e Loris Gai (Organo)

- sabato 30 dicembre alle ore 20:30, concerto gospel con il “Coro Spirituals and Folk” di Genova Sampierdarena.

Inoltre, tutti i giorni festivi e prefestivi fino al 7 gennaio, alle ore 17:30, sarà possibile visitare il suggestivo Presepe al Mulino di Belpiano (Borzonasca), giunto alla sua 11° edizione (info: tel. 347 0469140 - 347 4810455).

Sempre aperto anche il concorso “Il Minipresepe” di Santo Stefano d'Aveto, con la possibilità di visitare tutti i minipresepi presentati presso la bellissima Chiesa di Allegrezze (per info: ufficio IAT Santo Stefano d'Aveto tel. 0185 88046).