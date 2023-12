Capodanno al Teatro Sociale di Camogli con spettacolo e brindisi di mezzanotte

Anche per il 31 dicembre 2023 il Teatro Sociale di Camogli offre la possibilità di passare il Capodanno a teatro, assistendo a un doppio spettacolo – con inizio alle ore 22: “L’amore è come lo spigolo del letto”, firmato da Roberto Recchia e interpretato da Stefania Pepe (la Cumba dei “Maneggi” con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi), Marisa Della Pasqua, Maurizio Desinan e dallo stesso Recchia. Una commedia vivace e brillante che affronta con ironia le piccole follie che fanno parte di ogni rapporto di coppia. Una novità assoluta, prodotta dal Teatro Sociale di Camogli appositamente per il Capodanno 2024.

Dopodiché, ad accompagnare il pubblico al brindisi di mezzanotte, offerto a tutti i presenti, saranno due altri attori-autori comici dotati di grande verve, Augusto Fornari e Cristina Chinaglia. Chi vorrà, inoltre, a partire dalle ore 20:30, potrà far precedere la visione dello spettacolo da un’Apericena nei Palchi o (se si acquistano biglietti di Platea) nel Foyer e nel Ridotto con catering di “Vernissage di Da Ö Vittorio” di Recco.

PREZZI

Spettacolo: da 35 € a 50 €

Sono previste riduzioni per Over 65/ Under 26, Soci Coop e GPM e per chi raggiunge il teatro in treno.

Apericena: 50 €