Capodanno al Teatro Garage in compagnia di Marco Rinaldi

Anche quest'anno il Teatro Garage festeggia il Capodanno insieme a Marco Rinaldi. Domenica 31 dicembre alle 22:15 torna infatti l’appuntamento ormai tradizionale per attendere l’anno nuovo in compagnia del comico genovese, che propone questa volta una formula per cui il pubblico sceglierà quale personaggio vedere, fra le proposte del suo vasto repertorio.

Biglietti on line: https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1967064&set=T&car=&ide=9

oppure: via A. Repetto 18 r canc. mercoledì e giovedì ore 15–18, venerdì ore 11–14. La biglietteria alla Sala Diana apre a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info 010 511447