Capodanno in piazza a Sestri Levante con dj set e brindisi per tutti

Il Comune di Sestri Levante, in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e la Croce Verde di Sestri Levante, organizza il Capodanno 2024 in piazza Matteotti. A partire dalle 21:30 musica dal vivo con dj set anni '70, '80 e '90 in compagnia di Dj California e Dj Claudio Ponti, quindi allo scoccare della mezzanotte brindisi con spumante e panettone per tutti.