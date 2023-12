Capodanno al ristorante Caravella con Vladi dei Trilli, Marafioti, Stephanie e dj Fabio

Una serata davvero unica al Ristorante La Caravella dei Bagni Lido in Corso Italia con un ricco menù e un repertorio musicale molto vario sulle note dei più grandi successi italiani e internazionali dagli anni ‘70 ad oggi, dai classici del pop italiano passando per le più belle e scanzonate canzoni dialettali, per arrivare alla disco dance.

Per chiudere l’anno in bellezza, la notte di San Silvestro Vladi, leader dei Trilli, si esibirà in questa splendida location insieme al pianista della sua band Alberto Marafioti, ex F40 che insieme a Massimo Gori lavorò per due anni in Rai con la conduzione di Maria Teresa Ruta ed ex musicista di Sandro Giacobbe nel tour nazionale "Sarà la nostalgia”. La voce femminile è affidata alla cantautrice Stephanie, ex finalista di Castrocaro e alle selezioni di Sanremo Giovani, reduce ultimamente di una lunga e importante esperienza nel Mediterraneo come cantante sulle navi MSC. Aprirà e chiuderà la serata DJ Fabioz. Presenta la “madrina” dei Trilli, Simona Cappelli.

Ultimi posti disponibili. Per info e prenotazioni, telefonare allo 010 0981341.