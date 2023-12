Capodanno sul lungomare a Recco con il live show della Alterego Band

Il Capodanno 2024 a Recco si celebra in Lungomare Bettolo con la Alterego band. Sotto la consueta direzione artistica di Angelo Privitera, il gruppo si esibirà in un live show straordinario il 31 dicembre, sul palco allestito in Lungomare Bettolo, a partire dalle ore 22:30. Inoltre, dalle ore 9:30 e fino all'inizio del concerto, sarà aperto il collegamento con Infinity Recco - la radio sul mare, emittente in streaming del Comune di Recco. Prevista una programmazione speciale per la notte di Capodanno, con musica dance. La radio continuerà a trasmettere anche una volta concluso lo spettacolo della band.

Alterego Band è nota per proporre i migliori brani hit pop e dance del momento, garantendo una scaletta sempre aggiornatissima. Nel loro repertorio spiccano anche i maggiori successi degli anni '80/'90 e della musica italiana, rivisitati in uno stile personale ed unico. La band ha l’abilità di creare momenti originali e caratteristici fortemente interattivi con il pubblico. Lo spettacolo è carico di energia con un sound definito e serrato dove sarà impossibile non ballare.

“Abbiamo scelto di proporre una serata caratterizzata dalla musica dal vivo per essere all'altezza del Capodanno - commenta il sindaco Carlo Gandolfo - siamo certi che la performance dell'Alterego band darà vita a una vera e propria discoteca a cielo aperto, dove riecheggeranno ritmi amati e apprezzati da tutte le generazioni. Suonati rigorosamente dal vivo”. L’evento è organizzato dal Comune di Recco con il supporto logistico della Pro Loco di Recco.