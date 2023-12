Capodanno a Chiavari per tutti i gusti: Gnu Quartet, discoteca all'aperto e ballo liscio

Doppio appuntamento a Chiavari per il Capodanno 2024. Sul palco di piazza Mazzini, a partire dalle ore 22, salirà il quartetto musicale dei “Gnu Quartet”, affermati artisti liguri dalle prestigiose collaborazioni, con il loro originale omaggio alla musica degli anni Ottanta. A seguire discoteca all’aperto per i più giovani con uno dei DJ più attivi e apprezzati della riviera ligure, Jacopo Saliani, in arte Jay-S. La conduzione ed il saluto al nuovo anno vedranno gli interventi di Federica Sassaroli (da Propaganda Live) e Max Garbarino (da Striscia La Notizia - Canale 5) nei panni della dispotica intelligenza artificiale Malexa e del suo maggiordomo umano Orazio.

Festeggiamenti per il nuovo anno si svolgeranno anche al Porto Turistico. Dalle ore 22, all’interno della tensostruttura, si esibirà la “Danilo Ponti Band” per una serata dedicata al ballo liscio.

La serata è organizzata dal Comune di Chiavari (Assessorato al Turismo) in collaborazione con l’Associazione Culturale Gratia Artis.