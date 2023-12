Capodanno in piazza ad Arenzano con musica, street food e il Divina Show

Arenzano festeggia il Capodanno in piazza Allende con musica e divertimento. La serata prende il via alle ore 20 con musica e street food, quindi alle ore 22 ecco il Divina Show: concerto dal vivo di tribute disco dance, coinvolgente dinamico e senza soste, colorato da spettacolari costumi di scena che renderanno l'evento un piacere anche per gli occhi.

Divina Show propone eventi live ai massimi livelli del circuito cover dance, porta su tutti i palchi d’Italia il meglio del proprio repertorio, con le hits che dagli anni ’80 a oggi ci hanno fatto cantare, ballare e sognare. Formazione: Eugenio/Greta. Ingresso gratuito.

foto: fb@ArenzanoTurismo