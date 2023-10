Le canzoni di ieri, oggi, per sempre con intermezzi di Teatro/Cabaret

Le canzoni di ieri, oggi, per sempre sono le protagoniste del prossimo concerto di Zena Singers. È un raffinato e denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano e straniero. Saranno presentati sul palco canzoni di artisti come Baccini, De Andrè, Fossati, New Trolls, Paoli, Tenco, V. Rossi, Zucchero. Il concerto verrà aperto con una strepitosa interpretazione dei Pink Floyd. Nello spettacolo ci sarà una elegante e raffinata alternanza di canzoni con divertenti ed originali sketch di Cabaret.

Il concerto ha uno scopo benefico e il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Arenzano. I volontari della Croce Rossa forniscono assistenza umanitaria intervenendo in caso di emergenze di tipo sanitario. Solo in Italia, sono presenti oltre 150.000 volontari che operano su tutto il territorio. La Croce Rossa merita l'attenzione di tutti.