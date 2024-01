Dalle Canzoni d'Autore ai Pink Floyd con intermezzi di Cabaret

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) è l'unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla. Essere affiancati da AISM e dalle persone impegnate in associazione è essenziale per la rinascita del paziente affetto da SM.

La Solidarietà è un legame che ci unisce per il fatto che siamo persone nati per vivere in una comunità di individui simili a noi. Solidarietà non solo significa aiutare gli altri, ma anche contribuire a creare un mondo migliore per tutti.

La diversità può diventare anche bellezza se pensiamo ad una società in cui sia normale che ci siano differenze abbattendo il muro del pregiudizio, della discriminazione e del bullismo. Ciascuno di noi dovrebbe sognare un mondo dove in un corpo di ballo ci possa essere una persona con disabilità o un presentatore con la Sindrome di Down o un opinionista in carrozzina. Questa sarà la vittoria di tutta la nostra società».

Per sostenere AISM la Zena Singers band ha organizzato un evento di solidarietà. Trattasi di una band composta da 5 musicisti, 2 vocalist e 4 attori

Nei loro concerti gli ZÊNA SINGERSropongono cultura e spettacolo, attraverso le canzoni scritte da grandi autori . Trattasi di un tributo ad autori della grandezza di Bindi, De Andrè, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco. Per l'occasione il concerto verrà aperto con un brano storico dei Pink Floyd dal titolo "Shine on you crazy diamond".

Nel LIVE viene proposto uno spettacolo di Teatro/Canzone. La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni e recitazione di sketch di Cabaret divertenti e monologhi portando sul palcoscenico il presente attraverso le canzoni del passato per 2 ore di puro divertimento., virtuosismo musicale e comicità. Ingresso ad offerta libera grazie alla sensibilità e collaborazione del Municipio 7 Ponente.

Direzione Artistica: Elio Giuliani

MUSICISTI

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Manuela De Luca e Pinuccia Secondo: Vocalist

Luciano Barbarotta: tastiere, fisarmonica e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Stefano Olivieri: Basso

ATTORI

Flavia Pareto,Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi

info e contatti: Flavia Pareto 333.6390910