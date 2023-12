Michelangelo Pulci porta in scena “Un canto di Natale” al Sipario Strappato di Arenzano

Appuntamento sabato 23 dicembre, alle ore 21, con il classico spettacolo natalizio del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165): quest’anno Michelangelo Pulci porta in scena “Un canto di Natale” di Charles Dickens, per la regia di Paolo Serra. Co produzione Quokka-Polo Positivo. La più classica delle storie natalizie per questo spettacolo è adattata da Jud Charlton (che è stato più volte al Sipario Strappato con la versione originale in inglese) e Paolo Serra.

“Un canto di Natale” è una brillante critica sociale sui temi della redenzione e delle seconde opportunità. Ispirandosi alle letture pubbliche di Charles Dickens, questo adattamento teatrale per un attore mescola la commedia al dramma, in uno spazio scenico fatto di suoni e luci, attraverso il quale si propone di riscoprire e rinnovare la messinscena originaria dell’opera.

Londra 1843, vigilia di Natale. Nonostante la nebbia, il freddo e la diffusa povertà dell’epoca, la gioia delle persone e i loro canti natalizi invadono le strade. Quella sera erano tutti allegri, tutti tranne Ebenezer Scrooge, uno degli uomini più ricchi e infelici della città. Schiavo del suo stesso egoismo, e tanto avaro da non spendere nemmeno un centesimo, quel vecchio uomo d’affari considerava le festività natalizie solo una perdita di tempo. Tuttavia, quella notte, il fantasma del suo defunto socio decise di presentargli il conto, e da quel Natale Scrooge non fu più lo stesso.

Michelangelo Pulci è attore per teatro, cinema e tv. Diplomato al teatro stabile di Genova nel 1995. Membro fin dagli esordi del gruppo “Cavalli Marci”, è apparso nei programmi comici più seguiti della tv italiana e in alcuni film e serie tv quali “Box Office 3D” e “Tutta colpa di Freud”.

Paolo Serra è autore, regista e filmmaker. Scrive per radio, tv e teatro dai primi anni 2000. Collabora con i comici delle trasmissioni televisive “Zelig”, “Colorado Café” e altre. Scrive e dirige spettacoli teatrali in Italia e all’estero.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121