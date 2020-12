"Un canto di Natale": lo spettacolo di Luca e Paolo in streaming gratis per la Vigilia di Natale

Il reading di "Un canto di Natale (A Christmas Carol)" di Charles Dickens, uno dei titoli più amati del periodo natalizio e una delle opere più rappresentate e trasposte al mondo, nella sua versione pensata proprio per il teatro, sarebbe dovuto andare in scena al Politeama Genovese in dicembre, ovviamente con il pubblico, e con due protagonisti d’eccezione: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Quando purtroppo è diventato evidente che il progetto non potesse avere luogo in teatro con gli spettatori, Luca e Paolo e il Politeama Genovese hanno sentito l’esigenza di non accantonare l’idea, ma anzi di rilanciarla, in una modalità diversa capace di arrivare a tutti: andare in scena comunque dal teatro, ma in streaming, il 24 dicembre ovvero la Vigilia di Natale alle 22. Unendo le volontà dei due artisti e del Politeama si è deciso di renderlo visibile a tutti gratuitamente.

La lettura tratta dall’omonimo e celeberrimo racconto di Natale del 1843 è stata ridotta ed adattata per il palcoscenico dallo stesso Dickens, che la portò in scena personalmente per anni. Sarà proprio questo testo, affiancato da Il processo di Pickwick, che Dickens proporrà come suo ultimo spettacolo nel suo addio al pubblico del 1870.

Un Canto di Natale (A Christmas Carol) è uno dei più famosi e commoventi racconti sul Natale. La storia del vecchio e arido usuraio Scrooge, visitato nella notte della vigilia da tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro), che lo porteranno al cambiamento, è un canto fantastico che racchiude un’aspra critica alla società del tempo e molte verità profonde.

Un’opera che vanta decine di adattamenti cinematografici, televisivi e teatrali e che non smette mai di parlare al cuore di tutti noi.

Lo spettacolo è un piccolo omaggio alla nostra città, pensato per tutti gli spettatori che in questi mesi pur non potendo essere presenti hanno fatto sentire in maniera commovente la loro vicinanza al Politeama e per tutti coloro che desidereranno trascorrere un po’ di tempo con le straordinarie ed emozionanti parole di Charles Dickens.

La sera della Vigilia, alle ore 22:00, il reading sarà pertanto online dal Politeama Genovese, visibile contemporaneamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del teatro.

Si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo con tutta la famiglia e su tutti i device: smartphone, tablet, pc, e per chi possiede una smart tv anche sul televisore di casa