Il "Canto di Natale" di Charles Dickens al Museo Diocesano

Sabato 18 dicembre, alle ore 19, all'interno delle iniziative natalizie, il Museo Diocesano ospita lo spettacolo teatrale "Il Canto di Natale" di Charles Dickens, riletto, diretto e interpretato da Igor Chierici.

All'interno di un ambiente altamente suggestivo, come l'anello superiore del Chiostro dei Canonici, saremo condotti, attraverso il racconto dello scrittore vittoriano, in questa storia unica, dalle magiche atmosfere che circondano il vecchio avaro Scrouge e i suoi fantasmi premonitori. Adatta proprio al periodo magico del Natale, nonostante tutte i tentativi di trasformarlo in un'occasione di puro consumo, ecco questa favola toccante, una storia immortale dedicata alla possibilità di cambiare il proprio destino, anche se ormai sembra essere troppo tardi, così come accade al vecchio avaro Ebenezer Scrooge.

Alle 18, per chi ha piacere, sarà organizzata una passeggiata a tema natalizio per le sale del Museo guidati dalla Direttrice, alla scoperta anche di nuovi ingressi nella collezione museale; con l'occasione, sarà presentato il nuovo progetto di restauro dedicato ai piccoli Mecenati "La Bellezza è un dono. La Sua bellezza è un Tuo dono", con cui è già stato realizzato il restauro del Polittico di Santa Caterina di Francesco De Ferrari da Pavia. L'opera prescelta è il Dossale di San Giovanni Battista di Teramo Piaggio.

Biglietto di ingresso allo spettacolo: 10 euro.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati presso la biglietteria del Museo e presso: www.happyticket.it.

L'accesso al museo è consentito con green pass e mascherina.