“Cantieri Creativi” 2024, torna il festival del circo nella periferia genovese

È al via la terza edizione di “Cantieri Creativi”, il festival delle periferie curato da Sarabanda IS con il sostegno del Comune di Genova. Tra l’8 giugno e il 10 ottobre 2024, l’associazione diretta da Boris Vecchio, Barbara Vecchio e Sabrina Barbieri proporrà 11 spettacoli dal vivo di circo contemporaneo che porteranno nei quartieri più popolari della città artisti da Italia, Francia e Spagna.

A completare il progetto, 13 giornate di formazione e animazione per tutte le età, articolate in 5 laboratori a mediazione corporea sull’arte circense, e un programma di cammini urbani, organizzati in collaborazione con il Club Alpino Italiano (Sezione di Sampierdarena) e l’AGT – Associazione Guide Turistiche Liguria. Sarà un viaggio attraverso le molte identità della periferia genovese, per scoprire come un ambiente urbano apparentemente marginale può diventare protagonista e rivelare un potenziale espressivo sconosciuto e sorprendente.

Gli spettacoli

Si parte sabato 8 giugno dall’Anfiteatro Tosca Bercilli di Begato (ore 20), a bordo di una Topolino del ‘52 con i bravissimi André Casaca e Flavia Marco di Teatro C’Art, che nel loro acrobatico “Felici per sempre” giocano con leggerezza tra la realtà e l'assurdo, scoprendo che la felicità non è una promessa ma una conquista. Dalla Val Polcevera la festa vola verso il mare. Nel bellissimo parco litoraneo di Villa Di Negro Rosazza - un luogo di grande valore naturalistico ed artistico che purtroppo condivide con molte periferie marginalità e degrado – sarà di scena la giocoleria rivoluzionaria di Quentin Ribet in “A tiroirs ouvertes”, in replica il giorno dopo nella cornice collinare della Val Bisagno (a Struppa, in piazza Giuliano Suppini, ore 21).

Il viaggio continua all’estremo Ponente con l’arrivo dei poliedrici acrobati di Fabbrica C diretti da Francesco Sgrò nel loro nuovo spettacolo en plein air: “Pillole di Felicità”, una performance site specific che dopo aver invaso, tra salti e invenzioni, lo spazio urbano di Voltri (venerdì 5 luglio, ore 19) si immergerà nel verde con vista a mare di Villa Di Negro (6 luglio, ore 19). Dalla Spagna, arriva Planeta Trampolì, con un laboratorio di trampolino elastico (12 luglio, ore 10.30/13, Area Pianacci di Prà) e lo spettacolo “Black2classics”, in cui il circo si fonde con la danza e la cultura di strada, attraverso i ritmi carambolici del Turntablism, l’arte hip-hop dello scratching con dischi in vinile, a Struppa il 12 luglio e a Prà il 13 (ore 21).

Da Levante a Ponente, le periferie d’altura sono protagoniste di tutta la manifestazione. A partire dal quartiere di Cà Nova, dove è concentrato il 60% dell’edilizia residenziale pubblica: il Cep, periferia della periferia. Qui, dove il reddito medio della popolazione è la metà di quello comunale (e un terzo di quello di Albaro), si trova un parco pubblico di 16.000 mq che circonda la sede del Circolo Pianacci, dove CEP diventa acronimo di C’èPosto per tutti. In collaborazione con il Circolo, Cantieri Creativi presenterà in quest’area alcuni tra gli eventi più significativi del festival. Primo tra tutti, l’arrivo dalla Spagna, a cavallo della sua bicicletta volante, di Leandre Ribera, uno dei clown di circo contemporaneo più famosi d’Europa. In scena con Laura Mirables nel suo “Fly to the Moon”: un momento di luce fatto di ascolto, sorprese e risate, per superare l’ansia e il cinismo di un mondo che corre sempre troppo, il 21 settembre al Pala Cep.

Lo stesso spazio ospiterà le evoluzioni delle favolose bolle di sapone del Mago Muzzi, accompagnato dal Clown Fiore, in uno spettacolo dedicato al mondo incantato delle favole: “Insaponat? – Fabule in bolla” (27 settembre, ore 21). La magia visionaria firmata dalla compagnia Ribolle decolla subito dopo verso Struppa (28 settembre, ore 17) con “Il Circo delle bolle di sapone in su”, un’altra affascinante creazione di Michelangelo Ricci, interpretata da Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore e Maurizio Muzzi. Tre figure danzanti fuori dal tempo, che senza sosta producono migliaia di bolle usando oggetti disparati o facendole nascere dalle sole mani, coinvolgendo il pubblico in un vortice di corografie e giochi dall’energia irresistibile. Si chiude il 5 ottobre (ore 17) ancora a Struppa, con le indiavolate acrobazie dei Pakipaya – gli spagnoli Adrià Mascarell e Noemí Díaz – che nello scatenato “Shake Shake Shake” abbinano la tecnica circense della culla aerea e del palo cinese al ritmo della disco music più sfrenata.

I laboratori

Il programma sarà costellato da cicli di formazione circense dedicati a giovanissimi (a cura di Circo SiRCUS Centro delle Arti del Circo) e adulti (a cura di Boris Vecchio di Sarabanda IS), per dare a tutti la possibilità di sperimentare in prima persona cosa vuol dire ‘fare circo’, e abbattere la barriera che spesso divide gli atleti artisti dal loro pubblico, con un coinvolgimento a 360 gradi.

Calendario: 10-14 Giugno (ore 9/12 – Palestra Tosca Barcilli, Begato) per gli allievi della scuola Tosca Barcilli; 25-27 Giugno (ore 10/13, Vilal Di Negro Rosazza dello Scoglietto) con i Centri estivi de Il Ce.Sto – laboratorio di trampolino elastico tenuto dalla compagnia Planeta Trampolì; 12 luglio (ore 10.30/13, Area Pianacci – Prà) con i centri “I Corsari” e “I Girovaghi” (Educativa Territoriale Centro Servizi Famiglie Ponente); 24-26 Luglio (ore 09/11, Piazza Suppini – Struppa) con il Centro di Aggregazione giovanile “Io C’entro”; 21 settembre (ore 16/19 Palestra Foglino - Prà) “Conosci il tuo Clown”, laboratorio per adulti tenuto da Boris Vecchio di Sarabanda IS con la collaborazione di “CreamCaffè – Il caffè della mente” e la partecipazione di persone con disturbi cognitivi.

Le passeggiate urbane

Le location di laboratori e spettacoli diventeranno il punto d’approdo di altrettanti percorsi attraverso storia, arte, architettura e natura, alla scoperta della ricchezza culturale e territoriale degli ambienti urbani coinvolti. Un’iniziativa realizzata grazie a Club Alpino Italiano - Sezione di Sampierdarena e l’AGT - Associazione Guide Turistiche Liguria. Calendario: 28 Giugno Villa Di Negro Rosazza dello Scoglietto, 5 Luglio Voltri, 5 Ottobre Struppa.

Cantieri Creativi

Il progetto Cantieri Creativi - vincitore dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città, nell’ambito dell’accordo di programma MIC-Comune capoluogo della Città Metropolitana di Genova – è sostenuto da Mic – Direzione Generale Spettacolo e Comune di Genova, e realizzato a cura di Sarabanda IS in collaborazione con da SiRCUS – Centro delle Arti del Circo, Consorzio Sportivo Pianacci, Istituto Comprensivo Teglia, Tosca Hub, Comitato Genitori “Insieme si può”. Profondamente radicato nella realtà territoriale e sociale del territorio, come dimostra la fitta rete di partner, la manifestazione quest’anno avrà come media partnership nazionale Radio city4you, che attraverso i suoi canali radio e web tv favorirà il promoting e la comunicazione delle attività progettuali.

Info su sarabanda-associazione.it.