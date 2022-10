“Cantieri Creativi” a Begato con incontri e spettacoli

“Cantieri Creativi” nasce da un’idea dell’Associazione Sarabanda di Genova con l’intento di perseguire la finalità di rivitalizzazione sociale e culturale dell’area del Diamante inserendosi all’interno del Piano Re-start Begato che prevede un grande parco urbano per favorire occasioni di socializzazione e di ri-creazione a chi vive e frequenta l’area.

L’evento nel suo complesso presenta nell’area dell’ex Diga una programmazione della durata di 5 giorni consecutivi che prevede:

dal 26 al 30/10 n. 6 spettacoli al giorno a cura delle compagnie “Girovago e Rondella” e “Dromosofista” con il loro progetto artistico “TEATRI MOBILI” (al mattino interamente destinati alle scuole e enti del territorio e verranno coinvolti in particolare gli Istituti Comprensivi di Teglia, Bolzaneto e Rivarolo, al pomeriggio aperti alla cittadinanza al biglietto di € 5 e con prenotazione on line https://forms.gle/TWCWeFfF31DAkeR36);

il 28/10 uno spettacolo site specific dal titolo Le Sacre a cura del Liceo Coreutico Piero Gobetti di Genova e gli allievi delle classi di danza;

il 28/10 un incontro/tavola rotonda dal titolo InCantiere - buone prassi della riqualificazione urbanistica partecipata;

il 29/10 una presentazione del percorso partecipativo al quartiere a cura di Avventura Urbana–Torino–Spazio RUD; un concerto con i rapper della Valpolcevera – con Bryan, Vago, Coni, Swaro, Impe, Nice Name, Dj Matte - realizzato con il coordinamento artistico di Tosca Hub;

una merenda di quartiere durante la giornata di sabato 29/10 a cura del Comitato genitori Scuola Tosca Bercilli Morante (vedi programma completo).

Una manifestazione aperta al pubblico che si sviluppa interamente nel quartiere di Begato, nell’area di cantiere che fino a non molto tempo fa fu occupata dalla Diga, il grande complesso abitativo (523 alloggi ERP) eretto negli anni’80 in risposta alla grande domanda abitativa di una città demograficamente in crescita ma che nel tempo è divenuta simbolo di degrado. Divenuto ormai uno tra gli ecomostri più famosi d’Italia, nel 2020 l’amministrazione ha deciso di smantellarlo, per una discesa alla moviola a cui assistono gli abitanti di Begato e i tanti giovani che frequentano il Centro sportivo PalaDiamante collocato ai piedi della Diga.

L’evento vuole essere in continuità con quanto già realizzato nell’ambiente urbano di Begato da associazioni, enti, gruppi formali e informali, e con quanto iniziato dall’Associazione Sarabanda che, nella primavera del 2021 (mentre era in corso la demolizione) in partnership con l’Istituto Comprensivo Teglia e le realtà socio-educative e sportive operanti nel quartiere già da tempo, ha realizzato il progetto D_VERTICAL (finanziato da MIC Ministero Italiano della Cultura sul bando Creative Living Lab) e grazie al quale si è allestita una parete all’esterno del PalaDiamante, che idealmente e visivamente riproduce elementi dell’edificio in demolizione, diventando una palestra verticale per attività espressivo-motorie come la Danza Verticale, e prima ancora nel 2016 SircusEstate, attività prevista dal progetto “Il territorio si fa teatro”, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione con il fondo per le emergenze educative, coinvolgendo, per due settimane, gli studenti dell’IC Teglia in lezioni quotidiane di circo concluse con lo spettacolo della compagnia Duo Kaos e l’esibizione dei partecipanti al percorso formativo.

CANTIERI CREATIVI: PERCHE’?

CANTIERI CREATIVI Consente di portare all’attenzione cittadina il processo di rigenerazione in atto e di connotare questa porzione di città come un focus per le attività creative a mediazione corporea, connotandola come centrale attraverso una specificità cittadina, perseguendo finalità di rivitalizzazione sociale e culturale dell’area del Diamante, volendosi inserire a supporto del Piano Re-start Begato, che prevede un grande parco urbano per favorire occasioni di socializzazione e di ri-creazione a chi vive e frequenta l’area. Quindi, connotare sempre di più questa parte della città come un hub per le attività creative, a mediazione corporea, ispirate alla verticalità e all’equilibri.

Cuore dell’intervento sarà il coinvolgimento dei giovani che frequentano i centri aggregativi e socioeducativi territoriali, molti dei quali vivono a Begato e hanno partecipato direttamente alle attività D_Vertical, SircusEstate e Tosca Hub, e le scuole del territorio come quelle afferenti agli IC Teglia, Rivarolo, Bolzaneto e l’ISIS Gobetti.

SOSTEGNI E COLLABORAZIONI

CANTIERI CREATIVI è un progetto a cura di Associazione Sarabanda IS, vincitore dell’avviso pubblico a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova. Unico sostenitore della manifestazione dunque è il Comune di Genova. Con il patrocinio di Muncipio V Val Polcevera.

In collaborazione con ATS 41 Direzione Politiche Sociali; IC Teglia e Tosca Hub; ASD LINK; Cooperativa Agorà; I.S.I.S. Gobetti; INSIEME SI PUO’ il Comitato genitori della scuola Tosca-Bercilli; gli IC Bolzaneto, Rivarolo e Coopse spettatori d’eccezione che abiteranno gli spettacoli nelle mattine.