Cantautori in concerto con i Zena Singers al parco di Villa Figoli di Arenzano

Lunedì 2 agosto alle ore 21, la compagnia musicale e teatrale Zena Singers sarà in scena presso Parco Villa Figoli (via Olivete 42, Arenzano), con lo spettacolo "Cantautori in concerto, Canzoni e Teatro" sulle musiche di: Bindi, Dalla, De Andrè, Fossati, Lauzi, Paoli, Tenco con la partecipazione dei ballerini di tango argentino.

Una serata in cui si ricanteranno le canzoni che hanno segnato momenti particolari della propria vita e, per i più giovani, un momento per conoscere ed apprezzare le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Zêna Singers è; una storica Band di Teatro/canzone tra le più rappresentative del cantautorato composta da 5 musicisti e 4 attori.

La struttura dello spettacolo è caratterizzata da un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di parti inedite:

Elio Giuliani Voce e pianoforte, Luciano Barbarotta: tastiera e tromba, Luciano Minetti: Batteria, Luigi Picardi: Chitarra Elettrica, Stefano Olivieri: Basso, Attori: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi.

Ingresso 10 euro

Prevendita: I.AT. Lungomare J.F. Kennedy Arenzano il giorno 31/7 dalle 16 alle 18.00.

La biglietteria sarà aperta anche presso Villa Figoli la sera del concerto.

Info e prenotazioni 333.6390910

