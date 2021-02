Zena Singers in concerto a San Valentino: i proventi vanno all'Aism

La Compagnia Musicale e Teatrale Zêna Singers terrà un concerto di solidarietà in diretta streaming su Facebook dal Salone SSD Amo Bailar di via Ovada.

L'appuntamento è domenica 14 febbraio dalle ore 19 alle ore 20:30. Lo spettacolo proposto etichettato come "Cantautori in concerto” sarà a favore dell'Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Genova.

Lo spettacolo è a titolo gratuito ma eventuali donazioni potranno essere eseguite al seguente:

IBAN:IT29X0617501402000001042880

Specificando nella causale: Zena Singers concerto per Aism

Link per collegamento: https://fb.me/e/1avBC86EP

Una serata di solidarietà da non perdere in cui il pubblico non potrà fare a meno di ricantare le canzoni che hanno segnato momenti particolari della vita e, per i più giovani, un momento per conoscere ed apprezzare le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Trattasi di autori della grandezza di Bindi, De Andrè, Fossati, Lauzi, Paoli, Tenco.

«Mostrare solidarietà verso gli altri vuol dire partecipare ai problemi di chi fa parte della nostra comunità, la solidarietà è un dovere dell’uomo. Si ringraziano per il generoso interessamento ed impegno professionale a sostegno dell’evento in un momento così difficile per lo sviluppo della musica e cultura ad Alessandro Uccello, Simone Malatino, London Valour Tribute Band, Radio Arenzano».



Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Luciano Barbarotta: tastiera e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Stefano Olivieri: Basso

Attori: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi

Tecnico del suono: Claudio Giannoni

Regia: Daniele Troilo

Direzione Artistica: Elio Giuliani

Gallery