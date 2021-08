Bagnini a quattro zampe per i bambini del Gaslini

Venerdì 27 agosto alle ore 16,30 presso lo stabilimento elioterapico collegato all'ospedale Gaslini di Genova, si terrà una dimostrazione di salvataggio ad opera di bagnini a quattro zampe rivolta ai piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini.

"Poter interagire con i cani e scoprirne l'utilità sociale è un'esperienza bellissima per i bambini - dichiara Gloria Camurati Leonardi, fondatrice e direttore generale dell’associazione Il Porto dei piccoli - con questa attività, siamo riusciti a coniugare la nostra presenza alla spiaggia del Gaslini con il progetto Gimme five, grazie al quale abbiamo portato, da alcuni anni, l'attività assistita con gli animali nell’Istituto. Ringraziamo la Scuola Italiana Cani Salvataggio per essere ancora una volta al nostro fianco in questa bellissima iniziativa a favore dei piccoli pazienti di cui ci prendiamo cura ogni giorno in corsia".

Il programma della giornata prevede una dimostrazione della sezione ligure della Sics, la più grande organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico, che ha messo a disposizione quattro unità cinofile specializzate. A seconda delle condizioni del mare, dopo una dimostrazione delle competenze necessarie per garantire la sicurezza in acqua, avrà luogo un loro intervento simulato. A conclusione dell’evento, i bambini e gli adulti potranno interagire con i soccorritori a quattro zampe.

"È un grande piacere trovarsi nuovamente al fianco de “Il Porto Dei Piccoli” per questa iniziativa a favore dei piccoli pazienti del Gaslini - commenta Costantino Laurenzano, esperto operatore Sics - faremo conoscere il lavoro che questi angeli a quattro zampe, ci piace definirli così, svolgono ogni estate sulle spiagge e sui laghi in tutta Italia. Sky, Brad, Leo e Tata vi danno appuntamento giovedì 27 agosto presso lo stabilimento elioterapico del Gaslini per conoscervi tutti e farvi passare alcune ore in loro compagnia".

L’iniziativa è organizzata dal Porto dei piccoli nell’ambito del progetto Let’s go to the beach che propone attività ludico-didattiche tre volte a settimana sulla spiaggia ed eventi speciali dedicati ai bambini.

