Campomorone, tutte le iniziative per le festività natalizie

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 04/12/2022 al 31/12/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Comune di Campomorone, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato una serie di eventi ed iniziative per animare il territorio. Si inizia domenica 4 dicembre con il tradizionale mercatino artigianale natalizio, gli zampognari che eseguiranno suoni di Natale a Campomorone e Isoverde e i bambini delle Scuole dell’infanzia di Campomorone e Ceranesi che realizzeranno uno spettacolo “Cantiamo insieme” presso il Cabannun alle ore 16. Avrà luogo inoltre, presso il circuito espositivo di Palazzo Balbi, l’inaugurazione della Mostra fotografica “Volando su Campomorone” a cura di Roberto Merlo alle ore 10.

Giovedì 8 dicembre - Mercato di Forte dei Marmi a partire dalle ore 9 in Piazza Marconi e una novità: Campomorone Street Food – La festa del cibo di strada a partire dalle ore 10.

Domenica 11 dicembre - Circo on the Road – Spettacolo circense della compagnia Artemakia in Piazza Marconi alle ore 15:30. Renna meccanica – Cortile Scuola elementare “S.G. Bosco” a partire dalle ore 10.

Sabato 17 dicembre - Concerto della banda musicale Giovanni XXIII presso il Cabannun alle ore 21.

Domenica 18 dicembre - Villaggio di Babbo Natale – Le casette di Babbo Natale con animazione e personaggi a partire dalle ore 10 nei giardini Dossetti. Pianoforte gigante – Il pianoforte che si suona ballando, con il quale tutti si potranno cimentare, nell’anfiteatro dei giardini Dossetti a partire dalle ore 15:30.

Inoltre: Natale a Isoverde – giochi ed animazione per bambini, degustazione prodotti dolciari Mizar, panettone e vin brulé in Piazza N. Bruno a partire dalle ore 15.

Lunedì 26 dicembre - Fantasia di Natale – concerto con il duo violinistico di Genova Loris e Manrico Cosso con la soprano Irene Celle al Cabannun alle ore 17.

E per finire, una sorpresa su capodanno che sarà svelata sui social.