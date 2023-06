Il musical “Il vento degli anni ‘60” inaugura le manifestazioni estive a Campomorone

Prezzo non disponibile

Sabato 10 giugno alle ore 21 presso l’Anfiteatro dei Giardini Dossetti a Campomorone avrà luogo la rappresentazione del musical “Il vento degli anni ‘60” liberamente ispirato a “Hairspray”. Lo spettacolo è presentato dalla compagnia teatrale “NONAME” di Campomorone e realizzato in collaborazione con il Comune di Campomorone. Ingresso libero.

L'evento dà il via alla lunga lista di manifestazioni estive organizzate dal Comune. La rassegna intitolata “L’estate con noi è ancora più bella” prevede diverse iniziative intese a valorizzare Campomorone e le sue frazioni. Musica, gastronomia, letture, laboratori, sport, intrattenimento, animazioni per i più piccoli, teatro e tanto altro. Programma completo in allegato.