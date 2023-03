Incontro sulle “Donne nella scienza” al Cabannun di Campomorone

10:30 per le scuole, 14:30 per tutti

Mercoledì 8 marzo, presso il Cabannun di Campomorone si svolgerà l’incontro “Donne nella scienza”. L’evento, parte integrante del progetto “STEM in a book”, la scienza a portata di... libro, è dedicato a tutte le donne che si sono distinte in ambito scientifico e tecnologico dall’antichità ai giorni nostri.

Saranno ospiti:

Chiara Segrè, biologa e dottore di ricerca in oncologia molecolare, attuale supervisore scientifico della Fondazione Veronesi, progettista di attività didattiche e giochi educativi scientifici ed autrice per ragazzi.Il suo albo “Lola e io” fa parte di un’importante selezione libraria per ragazzi disabili

Barbara Mazzolai, biologa con dottorato di ricerca in ingegneria dei microsistemi e direttore del Centro di MicroBioRobotica dell’IIT di Pontedera (PI). Nel 2012 è stata coordinatrice del progetto europeo che ha dato vita al primo robot pianta al mondo, il plantoide, capace di riprodurre il comportamento delle radici. Oggi è a capo del progetto GrowBot per la creazione di robot in grado di arrampicarsi e adattarsi all’ambiente come fanno le piante. Nel 2015 è stata inclusa da Robohub, la principale comunità scientifica internazionale in esperti di robotica, tra le 25 donne più geniali del settore

Dario Apicella, storyteller, che leggerà il libro “L’incredibile Plantoide” delle autrici sopra citate

Il plantoide, il robot pianta protagonista del libro, che dimostrerà come le innovazioni tecnologiche siano in molti casi ispirate dalla natura

Orario: ore 10:30 per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria; ore 14:30 incontro per tutti.

La manifestazione è organizzata da: Centro per il libro e la lettura; Editoriale Scienza; Eureka – Associazione culturale di Dario Apicella; Associazione didattica museale di Genova; Comune di Campomorone.