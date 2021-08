Campofestival: musica irlandese e scozzese nel castello

Sabato 7 agosto 2021 alle 21,15 Campo Ligure ospita "Campofestival" nel Castello Spinola. L'ingresso costa 12 euro.

La musica irlandese e scozzese torna ad emozionare in questo primo sabato d’agosto, a Campo Ligure, uno dei Borghi più Belli d’Italia, pittoresco paesino dell’entroterra genovese, centro nazionale della filigrana. Nella splendida cornice esagonale del Castello Spinola, sovrastante il borgo, si svolgerà la 25esima edizione del Campo Festival promossa dall’Amministrazione Comunale di Campo Ligure, con la collaborazione dell”Associazione Musicale Corelli” di Savona, inserita nella manifestazione regionale “Musica nei Castelli di Liguria”.

Il talentuoso chitarrista cantante “genovese-scozzese” Tom Stearn insieme alla più importante band italiana di Irish Music, per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si racconteranno tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda e Scozia. Tom Stearn, chitarrista, cantante e compositore scozzese, diplomato in chitarra classica al conservatorio di Glasgow, ha iniziato la sua carriera nella vivace scena musicale della sua città, in cui si incrociano forti radici culturali e nuove tendenze della musica internazionale.

Lì ha fatto parte di varie band locali, con cui ha suonato in gran parte del Regno Unito, per poi trasferirsi in Italia nel 2012 e fondare i Kettle of Kites, band alternative/folk/rock che ha all'attivo un album (e un secondo in uscita ad ottobre 2019) e diversi tour in Uk, Italia ed Europa. I Birkin Tree, il più importante gruppo italiano di musica irlandese, reduce dal concerto di successo tenuto nella prestigiosa rassegna “ I Concerti del Quirinale”, da anni vanta diversi sodalizi artistici con alcuni tra i più importanti musicisti irlandesi, a conferma dell’impegno e della qualità musicale raggiunta dalla band in quasi 40 anni di attività, con più di duemila concerti tenuti in Italia, Irlanda ed altri paesi europei e 5 cd all’attivo.

È possibile effettuare la prenotazione al numero 335 6311043. Verranno osservate le normative anticovid.

Tom Stearn – voce, chitarra, banjo

Laura Torterolo - voce

Fabio Rinaudo – uilleann pipes, whistles

Luca Rapazzini -violino

Michel Balatti – flauto traverso irlandese

Claudio De Angeli – chitarra