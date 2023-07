Campofestival, torna la rassegna di musica celtica a Campo Ligure

Prezzo non disponibile

Sabato 29 luglio torna Campofestival, la rassegna a Campo Ligure dedicata alla musica delle aree celtiche giunta ormai alla sua 27° edizione. A partire dal pomeriggio nel centro storico fino alla sera in castello, i partecipanti saranno trasportati nell'affascinante atmosfera delle aree celtiche. Al ricco programma musicale si aggiunge inoltre una sezione gastronomica con “AperiCastello”: farinata e focaccini a cura dell’Associazione Amici del Castello, nell’area sagre del Castello a partire dalle ore 17.

Si parte alle 17:40 in piazza Vittorio Emanuele II dove si esibiranno i Balarù, in una festa da ballo di balfolk nord italiano, francese ed europeo. Ingresso gratuito. Dalle 19:30, presso il Parco del Castello di Campo Ligure (area sagre), si esibiranno i Late Night, nella tradizione folk nord americana. Ingresso gratuito. La giornata si concluderà alle 21:30 nel Castello (corte interna) dove i grandi Birkin Tree, il più importante gruppo di musica celtica italiano, assieme a Becky Ni Eallaithe faranno vivere la magiche atmosfere della musica d'Irlanda. Ingresso 12€.

Per informazioni:

tel: 019 854931 / corelli@corellimusica.it

Come ogni weekend, vi sarà inoltre l’opportunità di visitare il Castello di Campo Ligure, sia in forma libera che attraverso i tour guidati con inclusa salita alla torre e visita alla storica neviera (alle ore 18, 19 e 20). Per info e prenotazioni: 333 4411026; 351 9807931; museodellafiligrana@gmail.com