Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio: l'edizione 2021 è confermata

Una buona notizia per tutti gli amanti della celebre salsa genovese al mortaio: il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio è confermato per sabato 20 marzo 2021, dopo la pausa dovuta al coronavirus.

L'evento di festa e celebrazione popolare del pesto riparte, dunque, con un occhio di riguardo alla ripresa e alla promozione economica del turismo e della cultura agroalimentare del territorio.

La finalissima del campionato, promosso dall'associazione culturale Palati Fini, viene dunque confermata per l'anno nuovo, per consentire la più vasta partecipazione a concorrenti, supporter, giornalisti ed esperti delle buone tradizioni culinarie, in particolare a coloro che arrivano da più lontano e hanno voglia di respirare, dopo l’emergenza sanitaria, un po’ di aria di Genova e profumo di basilico.

UIteriori dettagli verranno svelati prossimamente.

Il programma del 20 marzo 2021

La Giornata

ore 8.30 arrivo dei 100 concorrenti, consegna del materiale, assegnazione del posto

ore 9.00 arrivo dei bambini e dei giovani giudici per la gara dedicata ai più piccoli

ore 9.30 arrivo dei giudici, consegna del materiale e delle schede di valutazione

ore 10.00 inizio del Campionato Mondiale dei Bambini 2021

ore 10.30 arrivo delle autorità, comitato d’onore e della stampa

ore 10.45 premiazione del Campionato dei Bambini

ore 11.00 saluto delle autorità

ore 11.15 comunicazione degli organizzatori

ore 11.30 inizio gara

ore 12.10 conclusione gara e riunione della giuria

ore 14.00 premiazione del concorrente che arriva da più lontano (a cura de “A Compagna”)

ore 14.15 indicazione dei 10 finalisti

ore 14.30 gara dei 10 finalisti

ore 15.10 conclusione della finale e riunione della giuria

ore 15.30 Proclamazione del Campione 2021

ore 16.00 Conclusione ufficiale del VIII° Campionato

ore 20.00 Pesto Party

Nella Sala del Minor Consiglio

9.00/16.00 Mostra antichi mortai e “senzazioni di futuro”

11.00/16.00 Approfondimenti a cura delle Associazioni e le DOP della Liguria agro-alimentare

11.00/17.00 Pesto Talk – il “Salotto del Campionato” con interviste, opinioni e video

Inoltre…

Venerdì 19 mattina. Laboratorio di Pesto per bambini a cura del Comune di Genova

Pomeriggio. “Pesto Last Minute”. Corso rapido e ultime esercitazioni di pesto al mortaio.

Ore 17.00. Un’ora nel Centro Storico, tra curiosità, botteghe artigiane e tradizioni gastronomiche

Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri: menù speciali a base di pesto nei ristoranti liguri (l’elenco sarà disponibile sul sito).

L'associazione culturale dei Palati Fini

L’associazione nasce negli anni '90 da un gruppo di amici appassionati di gastronomia e dell’arte del bien vivre. Nel tempo si consolida e si struttura come una realtà piccola ma forte sul territorio, in grado di proporre e sostenere messaggi ed eventi di qualità.

Fortemente radicata a Genova e in Liguria, con l’ideazione e la realizzazione del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio® l’associazione si pone l’obiettivo culturale e promozionale di realizzare un evento forte, originale e di grande proiezione verso il futuro. Il Campionato è una vetrina di abilità internazionali e di eccellenze di Liguria, che racconta ed esalta le qualità di un territorio antico. Un evento che è già tradizione, con un’energia mediatica ed emotiva crescente e un coinvolgimento sempre più internazionale.

L’associazione promuove la cultura delle buone tradizioni a partire dall’infanzia, con l’organizzazione della gara non competitiva del Campionato dei Bambini e di eventi dedicati ai più piccoli durante le giornate dei Rolli Days. L’associazione sostiene il Fondo Tumori e Leucemie del Bambino dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, devolvendo al Fondo una percentuale della quota d’iscrizione all’associazione.