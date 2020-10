Campionato ligure Log di Orienteering

Dopo i Campionati Italiani di TrailO nelle due versioni TempO e PreO che si sono svolti con successo ai primi di settembre ai Piani di Praglia, ecco adesso una Gara di CO, la classica Corsa di Orientamento.

Sarà una gara del tipo “long” quella che si svolgerà domenica 25 ottobre a Fontanigorda e che assegnerà i titoli di Campione Regionale nella varie categorie agonistiche.

La gara si svolgerà sulla mappa “Bosco delle Fate” che si sviluppa partendo dal Bosco delle Fate nei boschi ad est di Fontanigorda, nella zona in cui nel 2013 si effettuò la quarta tappa (World Event) della “5 Giorni Internazionale degli Appennini”. In quell’occasione furono circa 1500 i partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Domenica il numero dei partecipanti sarà ovviamente molto, molto più basso, ma parteciperanno comunque atleti provenienti anche da altre regioni.

Come sempre nel nostro sport sarà possibile anche per un neofita poter provare un semplice percorso, e sarà approntato sia un percorso per adulti (EasyOri) che uno semplicissimo uno per bambini da compiere sotto la supervisione di un accompagnatore.

Informazioni sul sito: www.amatoriorienteering.org o sulla pagina e gruppo facebook “Amatori Orienteering Genova” oppure scrivendo a infoaaorienteering@gmail.com

Campionato Regionale Long

Luogo di gara: Fontanigorda

Programma:

Domenica 25 ottobre 2020

Apertura segreteria ore 09,00

Prima Partenza ore 10,30

Ritrovo:

Presso Bar Giochi Bosco delle Fate a Fontanigorda (44.546232, 9.309430)

Iscrizioni:

Agonisti: tramite sito FISO

Entro mercoledì 210ttobre

Il pagamento delle quote di gara dovrà avvenire solo tramite Bonifico anticipato tramite la società di appartenenza su cc bancario IBAN:

IT66R0617501411000001883680



EasyOri: iscrizioniaao@gmail.com Oppure presso la segreteria di gara

Il Giorno stesso sino ad inizio evento fino ad esaurimento carte.

Mappa di gara:

CO881 Fontanigorda – Bosco delle Fate

Scala 1:10.000

Aggiornamento 2017

Punzonatura:

Elettronica con Sport – Ident

Tipo di Gara:

Long - diurna

Griglia di partenza pubblicata sul sito FISO

Partenza:

Indicazioni dettagliate nell’avviso di gara che sarà pubblicato sul sito FISO

Categorie:

M12 - M14 - M16 - M18 - MElite - M45 - M55 - M65

W12 - W14 - W16 - W18 - WElite - W45 - W55

Direct – Easy-Ori

Quote Gara :

Agonisti e direct: € 7,00

W/M12 – W/M14 - W/M16 - Easy-Ori: € 5,00

Noleggio Si-Card: € 2,00 *

* solo agonisti

Premiazioni :

Non ci saranno premiazioni - Classifiche immediate sulla App Oribos live

Comitato Organizzatore :

Direttore di gara: Immovilli A

Tracciatore : Antonini F.

Segreteria : Lutaj E

SARANNO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI ANTI COVID

Si invitano i partecipanti a leggere i comunicati e il protocollo FISO Anti Covid ( https://www.fiso.it/notizia/nuovo-protocollo-anticovid-18968 )