Campionati italiani di ultimate frisbee a Genova

Domenica 21 novembre l’A.S.D Genova Ultimate Disc ospiterà la seconda tappa dei Campionati Italiani di Ultimate Disc Serie B Mixed, organizzato dalla FIFD Federazione Italiana Flying Disc, presso il campo sportivo Sciorba (via Adamoli 51, Genova). Parteciperanno squadre da Milano, Cremona, Torino e Bologna e si giocheranno in totale 5 partite.

La squadra che supererà il girone disputerà la finale il 5 dicembre per giocarsi la promozione in serie A. L’evento è aperto al pubblico ed è gratuito. E’ obbligatorio il Green pass.

Chi siamo? L’ A.S.D. G.U.D. Genova Ultimate Disc è nata nel 2017 e conta oggi oltre 30 associati. Siamo la prima realtà in Liguria impegnata nella promozione dell'Ultimate Frisbee. Cos’è l’Ultimate? L'Ultimate Frisbee è uno sport di squadra che non prevede il contatto fisico e dai risvolti educativi eccezionali. Si basa sull'auto-arbitraggio, sulla sportività, sul rispetto delle regole e dell'avversario, tutti elementi che costituiscono lo "Spirito Del Gioco" punto centrale di questo sport. Inoltre l'Ultimate comprende da sempre la possibilità che ragazzi e ragazze possano giocare insieme: esiste infatti la categoria Mixed, che prevede di schierare una formazione equilibrata per genere.

Per maggiori informazioni direttivo@genovaultimate.com.