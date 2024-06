“Campetto for Children”: evento benefico in favore della Fondazione Flying Angels

Venerdì 7 giugno, dalle ore 16:30, in piazza Campetto arriva “Campetto for Children”, evento benefico a favore di Flying Angels, ente che si prende cura dei bambini in situazioni di disagio in tutto il mondo.

Organizzato da Pesto per Amore in collaborazione con CIV Sestiere del Doge e Naima Academy, l’evento è mirato alla rivalutazione e promozione delle zone del centro storico e dei commercianti del quartiere attraverso una serie di eventi artistici e iniziative benefiche che possano attirare quanti più cittadini possibili alla scoperta delle bellezze della zona e dei numerosi punti vendita (sopratutto le antiche botteghe) che rappresentano grandi patrimoni della città.

Pesto per Amore ha invitato a partecipare diverse figure del panorama artistico genovese, si ringrazia in maniera particolare Naima Academy che aderisce con grande entusiasmo in tutti i suoi componenti, dai giovanissimi fino ai professionisti. Saranno il cuore dello spettacolo e si esibiranno per quasi due ore di balli e coreografie per intrattenere gli ospiti che sceglieranno di accorrere. Altri ospiti del panorama artistico genovese si esibiranno in canti e intramezzi comici.

Alex Flyer e Talita Consalvo presenteranno dell’evento e ci guiderà durante tutto lo spettacolo, largo spazio sarà dato ai membri dell’ente benefico affinché possano dettagliatamente raccontare della loro missione umanitaria, delle loro esperienze e delle modalità in cui sarà possibile effettuare donazioni durante la manifestazione.

Un saluto speciale arriverà dai social da alcuni personaggi genovesi che non riusciranno ad essere presenti, ma che hanno preso a cuore la manifestazione.