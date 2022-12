"Camogli Magica": Castel Dragone come Hogwarts

Come tutti gli anni ASCOT e CIV Centro Storico Camogli, con il Patrocinio del Comune di Camogli e della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco, in occasione delle festività natalizie organizzano inziative ed attività varie per accogliere i visitatori e creare indotto alle attività commerciali. La novità delle Festività Natalizie 2022 viste da ASCOT Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli è la straordinaria trasformazione del Castel Dragone nella casa del maghetto più famoso al mondo.

Castel Dragone come Hogwarts: incantesimi di Natale alla scuola di magia pià famosa la mondo

Al via le prenotazioni per gli appuntamenti più misteriosi: sabato 3, 10 e 17 dicembre 2022. La Community di Harry Potter è già sbarcata a Camogli, è arrivata Rita Skeeter, famosa fotoreporter della “Gazzetta del profeta”, che come un ciclone ha fatto irruzione nei negozi cittadini. E con il suo clan, hanno scaricato al Castel Dragone bauli di oggetti, manici di scopa, mantelli e bacchette magiche, ampolle di vetro e cappelli parlanti.

Atmosfere magiche, decorazioni incantate, biscotti allo zenzero, candele e cielo stellato, un grande albero di Natale et voilà, la magia di Natale a Camogli è servita, al Castel Dragone, suggestiva fortezza difensiva che dal centro di Camogli si arrampica sulle rocce a picco sul mare, trasformato ora in un fatato ( o stregato?) luogo in cui sarà facilissimo perdersi fra sogno e realtà. Minerva, Severus, Rita Skeeter, Bellatrix e streghe, maghi e cerimonieri, professori e fantasmi, ballo del ceppo, foto e selfie per un Natale indimenticabile, al Castello di Camogli. In collaborazione con Genova Dreams. Potterheads, tutti a Camogli!

#camoglimagica # camoglicomehogwarts

Orari

Sabato 3 dicembre: ore 14:20 / 15:10 / 16 / 16:50.

Sabato 10 dicembre: ore 10 / 10:50 / 11:40 / 12:30 - ore 14:20 / 15:10 / 16 / 16:50.

Sabato 17 dicembre: ore 10 / 10:50 / 11:40 / 12:30 - ore 14:20 / 15:10 / 16.

Ingressi gratuiti.

Per prenotazioni: https://billetto.it/e/camogli-magica-biglietti-754643