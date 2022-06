In cammino verso Cardini Critical Wine: escursione, degustazioni e assaggi serali

Il sentiero del gusto conduce in un piccolo ma affascinante borgo che ospita la vetrina del tipico di piccoli produttori di vino, birre artigianali e cibi biologici. Una passeggiata in natura e una pausa di piacere alla sagra: la ricompensa sarà grande e la soddisfazione impagabile, prima di rientrare a Casarza Ligure con il Servizio Navetta Bus.



• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Una escursione che celebra la convivialità del buon bere e mangiare.

Passaggio a nord-est! All’evento enogastronomico Cardini Critical Wine, bastoncini, scarponi e zaino potrebbero essere un optional, non è così! Questa interessante vetrina per piccoli produttori di vino, birre artigianali e cibo bisogna innanzitutto raggiungerla, quindi forchetta, coltello e bicchiere sono accessori necessari, ma possono aspettare. A Casarza Ligure inizia una passeggiata a misura d’uomo, golosamente farcita di sorprese nella parte finale. Non resta che scoprire questa boutique di sapori, vino e birra, ma con ordine prima di rendere omaggio al dio Bacco…

La prima tappa è la Chiesa romanica di San Giovanni Battista, con il campanile realizzato su una precedente torre di avvistamento del VII secolo. Superati i ruderi della Chiesa di Sant’Antonio Abate, la tinta dominante è il verde, quello della pineta che si attraversa, mentre il grande blocco di diaspro rosso del Monte Treggin domina la Val Petronio insieme al vicino Roccagrande.

Giunti in cima al colle, l’azzurro del mare è il terzo colore che emerge oltre la Val Petronio, verso Casarza Ligure e Sestri Levante; e poi un quarto, il giallo dorato dell’elicrisio che non mancherà di inebriarci di profumo, in attesa di partecipare a momenti di convivialità e di festa nel centro storico di Cardini. In questo tipico borgo dell’entroterra si potranno degustare i prodotti dei viticoltori e delle aziende agricole provenienti dalla Liguria e da altre regioni d’Italia.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.



Data: Sabato 18 Giugno

Tipologia itinerario: percorso escursionistico semplice e sagra in paese



Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena.



Appuntamento: ore 17:00 a Casarza Ligure, presso la piazzetta davanti al Bar La Ruota Art Food Drink. Dopo l’appello partiremo tutti insieme a piedi, lungo il sentiero, alla volta di Cardini.

Fine escursione ore 21:00 da Cardini si torna a Casarza Ligure tramite il Servizio Navetta del Comune.

Assaggi e degustazione alla sagra di Cardini



Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica)

Dislivello: + 270 metri. Da Cardini si torna a Casarza Ligure tramite il Servizio Navetta del Comune.

Durata della camminata fino a Cardini: 2.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida Ambientale.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da trekking e scarponi