A Rossiglione si festeggia la Camminata della Solidarietà con Andrea Di Marco e altri ospiti

Sabato 19 giugno appuntamento alle 20,45 nell'area della Ferriera di Rossiglione per la festa che segna la conclusione della prima Camminata della Solidarietà, organizzata dall'associazione culturale "Noi per voi" e patrocinata dai comuni di Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto.

La serata inizierà con l'esibizione di Sabrina Silvestrin, fisarmonicista, e continuerà con il comico Andrea Di Marco. Presenta Gloria Giacosa.

È gradita la prenotazione al 371.3720187.

La marcia era partita il 23 maggio da Masone e si è conclusa l'11 giugno a Piazzola sul Brenta: sono stati raccolti fondi per il Gaslini, per il Centro per non subire violenza, per l'Associazione Amici di Leonardo e per l'Associazione Italiana Sindrome di Poland.