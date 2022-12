Camminata nella neve senza ciaspole: la faggeta, il lago, la cima del Penna

Escursione guidata sulla neve, senza ciaspole, attraverso un ambiente così suggestivo che sembrerà di essere dentro una fiaba.

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Tipologia itinerario: percorso ad anello sulla neve senza ciaspole

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

Sabato 17 Dicembre cammineremo nella neve, lo faremo verso il Monte Penna, la cui forma acuta e prominente emerge dalla foresta demaniale, lussureggiante di faggi e di conifere! Dal Rifugio Casermette del Penna, lungo la pista forestale nascosta dalla neve, raggiungeremo il Passo dell’Incisa (1463 m), antico valico dove converge l’Alta Via dei Monti Liguri.

Dalla sella saliremo lungo il contrafforte sud-est del Monte Penna, immersi nella faggeta popolata da elfi e folletti…. Usciti dal limite del bosco, saremo pronti a guadagnare una delle cime più famose della Liguria, quota 1735 metri, il Monte Penna, nome mitico e fantastico ereditato dal Dio Penn, divinità venerata in antichità dalle popolazioni liguri e dai Salassi. Dalla sommità della lama di roccia basaltica segnata dalla grande statua della Madonna e dalla cappelletta-rifugio, resteremo meravigliati e assorti del panorama tutto attorno, pennellato di bianco. La nostra camminata non terminerà certo qui: sulla via del ritorno ci aspetterà il Lago del Penna, suggestivo invaso naturale di grande impatto paesaggistico, ai piedi delle pareti del Pennino e del Monte Penna.

Qui ci ritroveremo in piena simbiosi con la natura. I protagonisti saremo sempre noi e il candido manto nevoso che in un paesaggio incantato soddisferà il nostro bisogno di immaginazione e di avventura. Il sentiero nella faggeta ci ricondurrà al rifugio Casermette del Penna: qui, chi lo desidera potrà riscaldarsi davanti a una cioccolata calda.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 17 Dicembre

• Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all'indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:15 presso il parcheggio vicino al Rifugio Casermette del Penna. Appello, briefing e si parte. Impostare sul navigatore: Rifugio Casermette del Monte Penna (Attenzione: non impostate “Rifugio del Penna”, altrimenti vi porta in altro luogo che non c’entra nulla con il luogo di ritrovo della nostra escursione guidata)

• Rientro fine escursione previsto per le 16:00 circa.

• Pranzo al sacco

• Dislivello: + - 250 metri

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati. No ciaspole

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento necessario: vista la stagione sono necessari capi tecnici, scarponi invernali ed equipaggiamento adeguati (bastoncini, possibilmente ramponcini, ghette).