Torna la Camminata dei Babbi Natale a favore dell'Ospedale Gaslini

Sabato 23 dicembre torna l’evento più divertente dell’anno: la “7° Camminata dei Babbi Natale a favore dell'Ospedale Gaslini”, una camminata di beneficenza non competitiva e adatta a tutti nel centro cittadino. Si parte da piazza De Ferrari alle 10:30 rigorosamente vestiti da Babbo Natale, si balla, si cammina e ci si diverte! Ci sarà il DJ, l'insegnante di ballo e la Banda Musicale.

Per partecipare:

- 15,00 Euro: iscrizione con costume di Babbo Natale (che resta a voi) e gadget degli sponsor. L’ abito di Babbo Natale è unisex e taglia unica.

- 10,00 Euro: iscrizione e gadget degli sponsor

I minori da 0 a 5 compresi possono partecipare gratuitamente

Per ogni quota verranno devoluti Euro 5,00 in beneficenza al Gaslini, Reparto di Trapianto di Midollo Osseo

Per iscriverti consulta il seguente link: https://forms.gle/yYymgGigWtuCRpDg6

Programma:

ore 9 – apertura Sede My Trekking - Piazza Piccapietra 85 per ultime iscrizioni e ritiro abiti

ore 10:30 – appuntamento per tutti i partecipanti in Piazza De Ferrari

ore 10:30-11 – warm up (si balla!) con Amelia del Caribe Academy

ore 11 – inizio Camminata per le vie del centro con La Banda musicale al seguito (2,5 km molto semplici)

ore 12:30 – ritorno in Piazza de Ferrari e ballo sotto il palco

ore 13 – fine evento

ore 13-14 – per chi desidera continuare a far festa: tutti al Mercatino di San Nicola in Piazza Piccapietra!

Evento a cura dell'associazione di escursionismo e outdoor My Trekking con il patrocinio del Comune di Genova. Info su whatsapp al 335 1779367 o per email a info@mytrekking.it

foto: fb@mytrekking