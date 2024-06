Camilla Pink & Lucilla e la vie on the Road al Banano Tsunami

Questo venerdì al Banano Tsunami nel Porto Antico di Genova serata da non perdere con il DJ Set "rock" di Camilla Pink, chitarrista dei Rosa Chemical nel dancefloor.

Dal 2022 è resident dj al Rocket Club di Milano, nel 2023 ha iniziato la collaborazione con Rosa Chemical, come musicista e dj ufficiale, accompagnandolo in più di 50 date in tutta Italia. Nel 2024 è uscito il suo nuovo progetto solista con il singolo Rotto#1, che ha suoni più clubbing e bitcrushati.

Sulla chiatta il concerto dal vivo della cantautrice genovese Luicilla e la vie on the Road che si esibirà accompagnata da artisti come Tommaso Viaggi, Francesco Ciaspica, Daniele Ferrari.

A seguire il DJ Set del producer e dj FILOQ.

Per info e prenotazioni visitare il sito bananotsunami.com o i canali social del locale.