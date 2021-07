Cambiaso Nascosto: percorso esclusivo tra Museo Diocesano e Cattedrale di San Lorenzo

Sabato 17 luglio, ore 19,30 il Museo Diocesano, in collaborazione con la Cattedrale di San Lorenzo, organizza un percorso esclusivo alla scoperta di alcune fra le opere più affascinanti di Luca Cambiaso, grande pittore del Cinquecento genovese. La visita consentirà di entrare in ambienti normalmente non accessibili al pubblico come la Sacrestia, la Cappella Lercari, il Battistero e il Coro. Luca Cambiaso è stato allievo del padre Giovanni, ma artisticamente influenzato dai pittori del manierismo come Perin del Vaga o Domenico Beccafumi, che lavorarono a Palazzo del Principe. Si formò così uno stile attento agli effetti della luce e attento alle figure colte nelle forme geometriche essenziali. È celebrato dagli storiografi, pittore colto e spirituale per come sapeva trasmettere con efficacia i messaggi nell’arte sacra, come testimoniano le opere che commenteremo.

L’itinerario partirà quindi dal Museo Diocesano, dove si potranno scoprire gli inizi artistici del pittore alla scuola del padre attraverso alcune sue opere come la “Madonna dell’Uva”, e l’ “Ultima Cena”. Si proseguirà nella Cattedrale di San Lorenzo, aperta ed illuminata in esclusiva, dove saranno eccezionalmente visitabili gli ambienti della Sacrestia, della Cappella Lercari decorata con gli affreschi delle “Storie di Maria”, del Battistero – vero e proprio scrigno di dipinti del pittore, e del coro della Cattedrale.

È proprio in questo luogo percepibile la grandezza di Luca Cambiaso attraverso il lavoro del suo allievo Lazzaro Tavarone che lo seguì anche all’Escorial, e che decorò l’abside e il presbiterio della Cattedrale con le “Storie di San Lorenzo”. Un itinerario suggestivo ed esclusivo, che proprio per la particolarità degli ambienti coinvolti, consente visite con non più di 25 persone.

Modalità di visita: sabato 17 luglio, ore h. 19:30. Durata visita 1,30 h. Apertura biglietteria h. 19:00 Biglietto € 16. Solo su prenotazione fino a esaurimento posti. Si richiede di indossare la mascherina durante la visita e un abbigliamento consono per luogo sacro. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 010/2091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com

