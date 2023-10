“Calvino sotto il tiglio”: omaggio allo scrittore al Circolo Sertoli

Domenica 15 ottobre dalle 10 ai Giardini della Casetta dei Filtri del Circolo Sertoli, in via San Felice presso il ponte sifone sul Geirato dell'Acquedotto Storico di Genova, è in programma un omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita.

Con Giordano Bruschi e Laura Guglielmi; Mauro Pirovano e Pietro Giannini leggeranno brani tratti dalle opere di Calvino, inoltre Nora Cosmelli proporrà le canzoni della Resistenza. Parteciperà una rappresentanza dell'Istituto Italo Calvino di Genova. Verrà messo a dimora nel Giardino della Memoria un tiglio, l'albero di Calvino: nella sua visione un albero sacro, quasi cosmico. Nel Giardino della Memoria sono ricordati, insieme a Italo Calvino: Teresa Mattei, Piera Sonnino, Stefanina Moro, Michele "Gino" Campanella, Agostino "Martin" Pesce, Aldo Gastaldi "Bisagno" con il suo fazzoletto rosso.

“Io penso che qualunque persona abbia diritto a leggere Calvino sotto un albero di Tiglio” (pensiero dello studente Salvatore dal manifesto del Tavolo Saltamuri).

Evento aperto a tutti, seguirà aperitivo. Info al 333 3208182